الصفحة الدولية

مجهول يقتحم بسيارة حرم مقر إقامة السفير الأمريكي لدى موسكو


أفادت السفارة الأمريكية لدى موسكو بأن رجلا مجهولا كان يقود سيارة اقتحم اليوم الجمعة حرم مقر إقامة سفير الولايات المتحدة بروسيا، بول ساليفان، في حادث لم يسفر عن إصابات.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، عبر "تويتر"، إنه "في حوالي الساعة 16:20 اقتحم مواطن روسي كان يقود سيارة محيط سباسو هاوس"، في إشارة إلى المبنى الذي يحتضن مقر إقامة السفير الأمريكي.

وذكرت روس أنه تم إلقاء القبض على الرجل من قبل موظفي السفارة الذين أحالوه إلى ممثلين عن السلطات الأمنية الروسية.

وأشارت المتحدثة إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، لم يكن موجودا في مقره وقت حصول الحادث، مشددة على أنه لم يسفر عن سقوط أي إصابات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يصعد هجومه ضد تويتر
مجهول يقتحم بسيارة حرم مقر إقامة السفير الأمريكي لدى موسكو
أردوغان: سنتلقى مؤشرات إيجابية بعد رأس السنة حول جهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا
فضيحة جديدة ... زوجة بومبيو استخدمت موظفي الخارجية للأغراض الخاصة
خبير أمراض معدية "يراهن" على موعد لقاح كورونا
أردوغان: تركيا مستاءة من استقالة السراج ولا مانع لدينا من الحوار مع مصر
ترامب: الصين أكثر خطورة على الانتخابات الأمريكية من روسيا
الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الفعاليات الرسمية مع تايوان وتهدد بالرد
زاخاروفا تكشف عن الرد الروسي على العقوبات الأوروبية المحتملة
خبر سيّء... إعلان موعد توفّر لقاح كورونا لكل سكان العالم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك