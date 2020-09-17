الصحة العالمية: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام 2022

كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022.

جاء ذلك في تصريحات لنائبة المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، نقلتها، الخميس، قناة الحرة الأميركية.

وأضافت: يتخيل الناس أنه سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره في كانون الثاني المقبل، وأن الأمور ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها؛ لكن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعيا.

من جانبه، أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كوفيد-19 في القارة، وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي ل‍منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه "على أعداد الإصابات التي سجّلت في سبتمبر… أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا"، وأفاد في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة؛ إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".