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شركة “إر-فارم”: وصول دواء “كورونافير” المضاد لكورونا إلى الصيدليات الروسية


أكدت شركة “إر-فارم” الروسية أن الدواء “كورونافير” ضد فيروس كورونا، الذي تصنعه، جاهز للتوريد إلى الصيدليات الروسية، ليكون أول دواء لعلاج كورونا متاح في السوق الروسية.

وأعلنت الشركة عن تسجيل الدواء لاستخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا بحالة طفيفة ومتوسطة. وبعد التسجيل أصبح الدواء متاحا في الصيدليات.

من جهته، أكد مدير شركة “بروموميد” بيوتر بيليه أن دواء “أريبليفير” الآخر من صنع شركته، لعلاج المصابين بفيروس كورونا، سيكون متاحا في الصيدليات بمعظم الأقاليم الروسية يوم الاثنين، بما في ذلك لطلبه عبر الإنترنت. 

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شركة “إر-فارم”: وصول دواء “كورونافير” المضاد لكورونا إلى الصيدليات الروسية
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