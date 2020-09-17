البرلمان الإيراني ينتقد للإمارات والبحرين بعد اتفاق السلام مع إسرائيل

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، إن الإمارات والبحرين لم تحاربا إسرائيل كي توقعا اتفاق سلام معها.

واتهم رئيس البرلمان الإيراني حكام الإمارات والبحرين بالخيانة، مضيفا أنهم باتوا "شركاء منذ اليوم في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

كما اعتبر أن مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع كانت مجرد استعراض انتخابي أمريكي.

ووقعت الإمارات وإسرائيل الثلاثاء الماضي، اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيدا لاتفاق سلام بينهما، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني