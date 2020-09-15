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طهران تتوعد الولايات المتحدة بالرد على أي تحرك ضدها


توعدت طهران الولايات المتحدة بالرد على أي تحرك ضدها، وذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس ترامب اثر تقارير تحدثت عن مخطط إيراني لاستهداف دبلوماسية أميركية، وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي إن واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا باغتيالها الفريق قاسم سليماني، وسيكون الرد على أي خطأ أميركي استراتيجي صارما وقويا.

موقف حازم اتخذته إيران تجاه الحرب الدعائية الأميركية، متوعدة بالرد على أي تحرك ضدها، وذلك بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب، هدد فيها طهران اثر مزاعم عن مخطط إيراني لاستهداف دبلوماسية أميركية.

المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي اعرب عن أسفه، بأن يبني رئيس دولة تدعي إدارة النظام العالمي وجهات نظره على اسس واهية، لكنه شدد أيضا على أن الرد على أي خطأ أمريكي سيكون قويا.

واكد علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية:"إن واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا باغتيالها الفريق قاسم سليماني، وقد شكل وصمة عار لا يمكن محوها، أن الرد على أي خطأ أميركي استراتيجي سيكون صارما وقويا".

في جنوب أفريقيا، رفض مصدر مطلع في مقابلة مع صحيفة "ديلي مافريك"، مزاعم صحيفة "بوليتيكو"، بشأن محاولة إيران اغتيال سفيرة أمريكا في البلاد، وقال أن اعلان مثل هذه المطالب تهدف الى تحويل الرأي العام عن اخفاقات دونالد ترامب.

مصدر مطلع اخر، رد على مزاعم صحيفة "بوليتيكو" في تصريح لصحيفة "ساوث أفريكان ديلي موريشيوس" الجنوب أفريقية، وقال:"يبدو أنه ليس هناك أي تهديد يمكن تحديده، خاصة من المصدر المزعوم مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل وبالتالي فإن الخطة المزعومة "من غير المرجح أن تكون صحيحة".

المتحدثة باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا "لفانا انجيلا"، اعربت في تصريح لموقع "بلومبريغ" الإخباري عن استغربها للمزاعم الأمريكية، التي نشرتها صحيفة بوليتيكو، مؤكدة أنها عارية عن الصحة تماما.

وكانت صحيفة بوليتيكو نقلت عن تقارير استخباراتية امريكية، ان ايران ما تزال تبحث عن طرق للانتقام لدم الشهيد قاسم سليماني، وأن بعض المسؤولين الأمريكيين، أشاروا الى التهديدات التي تتعرض لها سفيرة أمريكا في جنوب افريقيا لانا ماركس.

لكن إيران أثبتت أكثر من مرة، أنها لا تتبع مثل هذه الأساليب الملتوية، بل ترد على خصومها بشكل مباشر على شاكلة الضربات التي وجهتها لقاعدة عين الأسد في العراق.

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