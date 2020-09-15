أنباء صادمة من أكبر شركة تصنيع اللقاحات بالعالم بشأن كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم أدار بونوالا، أن لقاح فيروس كورونا لن يكون على الأرجح جاهزا لكل دول العالم حتى نهاية عام 2024.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن بونوالا قوله، إنه "يتفهم رغبة العالم في أنباء متفائلة بشأن لقاح كورونا"، مبيناً أن "الواقع أن شركات الأدوية ليست قريبة من إنتاج لقاح على النطاق الهائل المطلوب".

وأضاف: "شركتي ملتزمة بإنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا، لكن العالم قد يحتاج 15 مليار جرعة".

وتعمل شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم بطاقة كبيرة من الموارد لإيجاد لقاح للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 920 ألف شخص حول العالم وأصاب ما يقرب من 30 مليونا.

وأكد بونوالا :"سيستغرق الأمر ما بين 4 و5 سنوات حتى يتم تلقيح العالم بأسره". وأضاف: "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنها تستبعد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما ينذر بطول أزمة الوباء.

وفي آب الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، تطوير بلاده أول لقاح جاهز لأجل الوقاية من كورونا، لكن موسكو قوبلت بتشكيك واسع من قبل علماء وحكومات غربية.