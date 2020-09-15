توقيع اتفاق العاروالخنوع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض

اعلن، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن ما يسمى باتفاقية السلام ( اتفاقية العار والخنوع ) بين الامارات والبحرين مع اسرائيل بحضور الرئيس الامريكي دولاند ترامب في البيت الابيض.

ومثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما عبد الله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن خمس أو ست دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل.