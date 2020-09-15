اكتشاف" ثوري" قد يقضي على كورونا للأبد وبأقل الخسائر

اكشف العلماء في مدرسة الطب التابعة لجامعة بيتسبرغ الأمريكية أقل جزيء حيوي قادر على تحييد فيروس SARS-CoV-2 الذي يتسبب بمرض "كوفيد-19". وأفادت مجلة Cell العلمية بأن الجزيء الذي اكتشفه العلماء أقل بـ10 مرات من الجسم المضاد لفيروس كورونا، وتم استخدامه لتطوير الدواء Ab8 الذي قد يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت المجلة إلى أن الدراسات أثبتت أن الجزيء فعال للغاية في محاربة فيروس كورونا في الفئران والهامستر، وأن حجمه الصغير يزيد من قدرته على الانتشار في الأنسجة الحيوية، مما يساعد في تحييد الفيروس.

وحسب الدراسة، فإن الجزيء لا يلتحق بخلايا الجسم للإنسان، ما يعتبر دليلا على أنه لن تكون له أي آثار جانبية سلبية.

وتم اكتشاف الجزيء أثناء فحص 100 مليار جزيء قادر على الارتباط بالبروتين إس لفيروس كورونا، ما يؤدي إلى تشكيل الجسم المضاد.

وتشير الدراسة إلى أن الدواء Ab8 الذي شاركت جامعة بيستبرغ في تطويره، تمكن من تقليص عدد جزيئات الفيروس لدى الحيوانات 10 مرات، حتى بعد إدخال جرعات صغيرة منه في أجسامها.