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ايران تضاعف مدى صاروخ 'جاسك 2' وطوربيد 'والفجر'


اعلن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، مضاعفة مدى صاروخ سطح - سطح من طراز "جاسك 2" وطوربيد "والفجر"، لافتا الى استخدام طائرات مسيرة جديدة بقدرات عالية.

وفي مقابلة مع التلفزيون الايراني تطرق قائد القوة البحرية للجيش الادميرال حسين خانزادي الى اصدار مناورات "ذوالفقار 99"، وقال: كما رأينا في الأيام القليلة الماضية، كان هناك الكثير من الضجيج في وسائل الإعلام ، وخاصة في وسائل الإعلام الغربية.

وأكد ان الحظر الجائر على الجمهورية الاسلامية منذ بداية الثورة لاسيما في المجال الدفاعي لم يؤثر على القدرات العسكرية للبلاد بل حققت ايران انجازات كبيرة على الصعيد الدفاعي.

واضاف قائد البحرية: هذا نوع من مصدر إلهام للشعوب الحرة في العالم لأن إيران صمدت رغم كل اجراءات الحظر هذه ، والاستكبار باجمعه وقف ضد الشعب الايراني الا انه لم يستطع فعل شيء، إنهم (القوى الاستكبارية) قلقون من نقل تجربة ايران الى الدول الاخرى، حيث تتضاعف قدرات ايران الدفاعية في مواجهة التهديدات الاجنبية يوما بعد يوم، واذا كانوا يوما من الايام يجوبون عرض البحار بغطرسة، فانهم غير قادرين على القيام بذلك اليوم.

وتابع الادميرال خانزادي قائلا: اليوم، فان القوات الاجنبية على مسافة أميال بعيدة عن حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية ومع ذلك فانهم يشعرون بالقلق، ويعرفون أنهم إذا ارتكبوا اعمالا شريرة ضد إيران، فسوف يتلقون ردا قاصما، وان رسالة هذه المناورات هي الاقتدار والسلام والامن، وان الذين تسلموا هذه الرسالة في المنطقة وادركوا ان بلدا ليس خاضعا لنير الاستعمار لم يكتف بتثبيت أمنه الخاص فحسب، بل قام أيضًا بارساء الأمن الاقليمي.

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ايران تضاعف مدى صاروخ 'جاسك 2' وطوربيد 'والفجر'
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