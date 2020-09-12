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أردوغان يتوعد نظيره الفرنسي بـ"المزيد من المشاكل معه شخصيا"


وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجاهل متوعدا إياه بـ"المزيد من المشاكل معه شخصيا".

أفادت وكالة "الأناضول" التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال لنظيره الفرنسي، ماكرون: "لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها".

وتابع: "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا".

كما وجه أردوغان تحذيرا صارما إلى اليونان، على خلفية تصعيد الخلافات بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط، محذرا سلطات هذه الدولة من عواقب "ممارساتها الخاطئة".

وخاطب الرئيس التركي اليونانيين بالقول: "تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة".

وتصاعدت الخلافات بين تركيا وجارتيها اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق المتوسط، وأعربت فرنسا عن دعمها المطلق لأثينا ونيقوسيا بهذا الخصوص.

وأعلنت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط في بيان مشترك الخميس عن استعدادها لدعم فرض عقوبات على تركيا أواخر سبتمبر الجاري، إذا لم تدخل أنقرة في حوار مع اليونان.

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أردوغان يتوعد نظيره الفرنسي بـ"المزيد من المشاكل معه شخصيا"
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