شركة بريطانية تدخل خط لقاحات كورنا: فعالية عقارنا خلال نهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة أسترا زينيكا للأدوية إن الشركة ستعرف قبل نهاية العام إذا كان لقاحها التجريبي يحمي الناس من الإصابة بمرض كوفيد-19 بشرط أن تتمكن من استئناف التجارب قريبا.

يأتي ذلك غداة تعليق الشركة البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.

وأضاف باسكال سوريو الرئيس التنفيذي في فعالية عبر الإنترنت، إن أسترا زينيكا لم تعرف تشخيص حالة المريض بعد، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان يعاني التهاب النخاع المستعرض، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الفحوص.

وأوضح أن التشخيص سيقدم إلى لجنة مستقلة ستبلغ الشركة كما جرت العادة ما إذا كان بمقدورها استئناف التجارب.

وقال سوريو، إن تعليق التجارب على اللقاح، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أفضل لقاح واعد لفيروس كورونا، أمر عادي.

وتابع قائلا :"إنه أمر شائع جدا في الحقيقة، وسيقول كثيرون من الخبراء الشيء نفسه".

وأضاف: "الاختلاف بيننا وبين تجارب اللقاحات الأخرى هو أن العالم بأسره لا يراقبها، بالتأكيد. إنهم يتوقفون، ويدرسون، ثم يستأنفون (التجارب)".