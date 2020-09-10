زعيم حزب الوطن التركي: فرنسا تملأ الفراغ الأمريكي في المنطقة

أكد زعيم حزب الوطن التركي دوغو برينجك على أن فرنسا تملأ الفراغ الأمريكي في المنطقة، قائلا في حال نشوب صراع في شرق المتوسط فستنقطع العلاقات الأمريكية - التركية.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة مهر للأنباء، أضاف برينجك أن فرنسا تملأ الفراغ الأمريكي في غرب آسيا، مردفا أن السياسة الأمريكية في سوريا، وإيران، والعراق، وتركيا قد فشلت وأن باريس تسعى إلى الدخول في هذه البلدان.

وأوضح زعيم حزب الوطن التركي أن هذا لا يعني أن فرنسا ستواصل المسار الأمريكي لأن فرنسا تختلف عن أمريكا.

وقال إن أمريكا كانت لها قدرات في غرب آسيا ولكنها خسرت تلك القدرات تدريجيا والآن تملأ فرنسا فراغ أمريكا في المنطقة.