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الجيش الایراني يبدأ المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99" الكبرى


بداً الجيش الايراني، صباح اليوم الخميس، بالمرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر "يا سيد الشهداء (ع)" وتحت شعار "الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".

وأفادت وكالة مهر للانباء أن  الجيش الايراني، بدأ صباح اليوم الخميس، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر "يا سيد الشهداء (ع)" وتحت شعار "الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي".

وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وسيتم خلال المراحل المختلة لمناورة ذوالفقار 99، اختبار مجموعة من اهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز "سطح-سطح" وكروز "ساحل-بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو-سطح" و"سطح –جو" وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات و وحدات الطيران والطائرات المسيرة.

كما تقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الايراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الاقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد الى مليوني كم مربع بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجة شمال.

وفي تصريح بالمناسبة، قال المتحدث باسم مناورة ذوالفقار 99 "الادميرال "شهرام ايراني" : ان القطع البحرية التاسعة والستين التابعة لبحرية الجيش والمكونة من المدمرة سهند وبارجة اسناد "بندر عباس" التي تبحر حاليا في المحيط الهندي، تقوم الى جانب عملياتها الاستشرافية برصد القطع البحرية الاجنبية والمعادية على بعد الاف الكيلومترات من المياه الاقليمية الايرانية، وايصال المعلومات اللازمة لتنفيذ العمليات الدفاعية الى سائر الوحدات المشاركة في هذه المناورة.

واضاف الادميرال "ايراني"، ان الوحدات الجوية التابعة للجيش بما يشمل قاذفات القنابل والطائرات المسيرة القتالية تشارك في المناورة ايضا.

واكد ان اهم اهداف مناورة ذوالفقار 99، يكمن في رصد ومراقبة سماء البلاد والاستشراف على المنطقة البحرية العامة للمناورة جنوبي البلاد، وتجسيد الحضور المقتدر لقوة الدفاع الجوي التابعة للجيش في سياق التصدي للعدو.

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