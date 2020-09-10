بايدن يتحدث عن وفيات "كورونا" في الجيش الأمريكي والركود الاقتصادي

قال مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أمس الأربعاء، بأن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي أصيبوا بفيروس "كورونا"، كما تسبب الفيروس بوفاة 6114 جندي من الجيش.

ووفقا لإحصائيات وزارة الدفاع الأمريكية، فقد وصلت عدد الإصابات في صفوف الجيش لـ40026 إصابة،

وحمل بايدن، في خطاب ألقاه في في بلدة قرب مدينة ديترويت، إدارة دونالد ترامب مسؤولية الركود الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة اليوم، وذلك بسبب سوء إدارة أزمة فيروس كورونا، بحسب تعبير بايدن.

واتهم بايدن خصمه الجمهوري بأنه تسبب في تهجير الوظائف إلى الخارج والتسبب في حروب تجارية زعزعت الاستقرار كما أنه أخلف بوعده حين التزم بعدم إغلاق أي مصنع للسيارات في الولايات المتحدة خلال عهدته، بحسب ما نقل موقع "فرنس 24".

وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.