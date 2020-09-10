وزير الإعلام الأردني: تعايشوا مع كورونا

وجه وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، رسالة إلى الأردنيين دعاهم فيها إلى التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ذكر ذلك موقع "رؤيا" الأردني، اليوم الخميس، مشيرا إلى قول العضايلة: "وباء كورونا قد يستمر لأشهر أو سنوات إن لم يتم اكتشاف علاج".

وقال وزير الإعلام الأردني: "كل مواطن مسؤول عن صحته".وأوضح العضايلة، في تصريحات صحفية: "سياسة الحكومة الآن هي التعايش مع الوباء".

وأضاف: "الحكومة تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على صحة المجتمع، لكن تبقى مسؤولية المواطن من خلال الالتزام بإجراءات السلامة العامة".

وشدد الوزير الأردني، على أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، مضيفا: "نحن كحكومة مسؤوليتنا الرقابة والتوعية والمواطن مسؤوليته الرقابة الذاتية".

وأوضح وزير الإعلام الأردني أن إعادة فرض حظر شامل أو إغلاق لأيام أمر مستبعد، مضيفا: "سياسة الحكومة الآن هي عزل المناطق التي تشهد تزايدا في الإصابات".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 27 مليون مصاب، بينهم أكثر من 898 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.