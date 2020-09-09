الصفحة الدولية

استطلاع جديد: بايدن يتقدم بفارق كبير على ترامب


أظهر استطلاع للرأي أن المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض جو بايدن يتقدم بفارق كبير على خصمه الجمهوري دونالد ترامب في نوايا التصويت للناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة "ناليو" ومعهد الاستطلاعات "لاتينو ديسيجنز" أن 65 بالمئة من هؤلاء الناخبين ينوون التصويت لمصلحة نائب الرئيس السابق باراك أوباما مقابل 24 بالمئة لترامب.

وأبرز القضايا التي تشغل الأميركيين الناطقين بالاسبانية وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، وحركة الاحتجاج التاريخية ضد العنصرية، أي المواضيع التي تهيمن أساسا على الحملة الانتخابية.

وقال 52 بالمئة من الذي استطلعت آراءهم إنهم يرفضون بشدة طريقة إدارة الرئيس الجمهوري لأزمة الوباء.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة نحو 190 ألفا، بينما بلغ عدد افصابات التي تم تشخيصها أكثر من 6,3 ملايين منذ بداية الأزمة الصحية.

ويرى الناخبون الذين شملهم الاستطلاع أنه على الرئيس المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر التركيز أولا على إدارة الوباء (47 بالمئة) ، ثم خفض كلفة الرعاية الصحية (31 بالمئة).

وكشف هذا الاستطلاع أيضا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تثير اهتما الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية أكثر من تلك التي جرت في 2016.

وقال 62 بالمئة منهم إنهم يهتمون بانتخابات هذا العام أكثر من اهتمامهم بالاقتراع الذي جرى في 2016.

وقال 78 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم أنهم سيتوجهون بشكل "شبه مؤكد" إلى صناديق الاقتراع، لكنهم يفضلون التصويت بالمراسلة (55 بالمئة) بدلا من الحضور شخصيا (45 بالمئة).

ويرى 55 بالمئة من هؤلاء الناخبين أن جو بايدن والديموقراطيين يقومون "بعمل جيد" في التعامل مع قضايا المجتمع اللاتيني، بينما يعتبر 45 بالمئة منهم أن دونالد ترامب والجمهوريين "معادون" لمجتمعهم.

واتسمت الولاية الرئاسية لترامب بتشديد السياسة الأميركية لمكافحة الهجرة، ومشروع إقامة جدار على الحدود مع المكسيك والعديد من الإجراءات التي تستهدف المهاجرين المكسيكيين الذين وصفهم خلال حملته في 2016 بأنهم "مرتبكو جرائم اغتصاب" و"مجرمون ".

ويشكل المتحدرون من أميركا اللاتينية أكبر أقلية في الولايات المتحدة تضم ستين مليون شخص يشكلون أكثر من 18 بالمئة من إجمالي سكان البلاد.

وذكر مركز بيو للأبحاث أن 32 مليون ناخب من أصول أميركية لاتينية يمكن أن يصوتوا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأجري الاستطلاع بين الأول والسادس من أيلول/سبتمبر وشمل عينة من 400 شخص مسجلين على لوائح الناخبين، بهامش خطأ يبلغ 4,9 بالمئة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استطلاع جديد: بايدن يتقدم بفارق كبير على ترامب
ترامب يعلق على استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر
احد قدامى المحاربين في العراق : ترامب حيوان وشخص مقرف
سجن 13 من حراس الملكة إليزابيث
أول دفعة للقاح ضد كورونا يدخل التداول العام
ترامب "غير راضٍ" عن وزير الدفاع الأميركي وينوي إقالته
تركيا تعلق على حكم السعودية في قضية خاشقجي
روحاني : ايران لن تخضع الى غطرسة وبلطجة اي قوة في العالم
ترامب: بالطبع الصين تريد جو بايدن
الصين تفرض قيودا على تأشيرات صحفيين أمريكيين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك