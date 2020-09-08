احد قدامى المحاربين في العراق : ترامب حيوان وشخص مقرف

انتقد احد قدامى المحاربين في العراق شخصية الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد أن ورد أنه وجه انتقادات لأفراد الخدمة ووصفهم بأنهم “مغفلون” و “اغبياء”.

ونقل موقع ( رو ستوري ) في خبر عن المخضرم بول ريكهوف كبير المسؤولين في جمعية “قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان قوله إن ” أنه لا يصدق نفي الرئيس ، والذي تم صياغته في هجمات على القيادة العسكرية”.

واضاف أن ” ترامب قال إن الحيوان فقط هو الذي يتكلم بهذه الطريقة” إنه حيوان إنه إنسان مقرف و ليس لديه نزاهة و لا شرف ولا يحترم او يقدم أي شخص أو أي شيء”، مبينا أن ” الرئيس الامريكي مجرد قطار سياسي شارد وسوف يصطدم بأي شيء يعترض طريقه حتى الجيش والقيادة العسكرية”.

وتابع انه ” كان يحاول قبل اسبوع خفض ميزانية موقع ستار اند سترايبس العسكري والعفو عن مجرمي الحروب ومهاجمة السيناتور الراحل جون ماكين”. أعداؤنا يحبون هذا ، أعداؤنا يحتفلون بذلك وكل يوم يديم هذا الجنون. إنه سيء لأمريكا وجيد للأعداء”.

وكانت مجموعات المحاربين القدماء قد ادانت الرئيس الامريكي بعد اهانته لقدامى المحاربين حيث نشرت مجموعة (فوت فيرتران) المتخصصة بتصويت الناخبين من المخضرمين مقطع فيديو لأسر قُتل اولادهم أثناء القتال، حيث قال أحدهم منتقدا ترامب “أنت لا تعرف معنى التضحية”.