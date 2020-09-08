سجن 13 من حراس الملكة إليزابيث

تعرض 13 من حراس قلعة وندسور، أحد مقرات الإقامة الرسمية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، للسجن بسبب خرقهم قواعد الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، صدر حكم بسجن الجنود لمدد تتراوح بين 14 و28 يوما في سجن غلاهاوس العسكري في مدينة كولشيستر، وذلك بعد ضبطهم وهم يختلطون مع الجمهور في أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، في حفل صغير لتناول الخمر في حديقة على ضفاف النهر.

وكان من المحتمل أن يصاب الجنود بفيروس كورونا، وينقلونه للملكة إليزابيث والأمير فيليب المتحصنين في قلعة وندسور بسبب تفشي الفيروس.

وتبيّن قيام أربعة جنود بتعاطي الكوكايين خلال الحفل، ما سيؤدي لطردهم من الجيش بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن.

وكانت الملكة إليزابيث وزوجها قد غادرا قصر باكنغهام متوجهين لقلعة ويندسور، كإجراء احترازي من تفشي جائحة فيروس كورونا.