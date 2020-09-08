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تركيا تعلق على حكم السعودية في قضية خاشقجي


أكدت تركيا أن الحكم الذي أصدرته السلطات السعودية، اليوم الاثنين، في إطار قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، لم يحقق توقعاتها، داعية المملكة للتعاون في التحقيق.

وقال مدير مكتب الاتصالات للرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات نشرها مساء الاثنين عبر "تويتر": "الحكم النهائي الصادر اليوم عن محكمة سعودية بخصوص إعدام... خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية فشل في تحقيق توقعات تركيا والمجتمع الدولي".

وأضاف ألطون: "لا نعرف حتى الآن ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد قتله وما إذا كان هناك متعاونون محليون، الأمر الذي يضع قيد الشك مصداقية العمليات القانونية في السعودية".

وتابع المسؤول التركي: "نحث السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق المستمر الذي تواصل إجراءه تركيا في قضية القتل هذه".

وشدد على أن "تسليط الضوء على قتل خاشقجي، الذي تم ارتكابه داخل حدود تركيا، وتحقيق العدالة واجب من حيث القانون والعقلانية، وهذه طريقة وحيدة لمنع وقوع مثل هذه الفظائع مستقبلا".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق من الاثنين، إغلاق قضية مقتل خاشقجي بشقيها العام والخاص، مع صدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين في إطارها.

وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، خاصة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، فيما اتهم الادعاء التركي 20 سعوديا في إطار القضية.

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