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ترامب: بالطبع الصين تريد جو بايدن


نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أوضح فيها أن الصين تريد أن ينجح المرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشر الرئيس الأمريكي تصريحا للكاتب الصيني جوردون تشانغ، قال فيه: "يبدو أن الصين تفضل جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، وعلق ترامب: "بالطبع يريدون بايدن. لقد أخذت مليارات الدولارات من الصين وأعطيتها لمزارعينا وخزانة الولايات المتحدة. ستمتلك الصين الولايات المتحدة إذا أصبح بايدن رئيسا".

وانتقد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، واصفا إياه بأنه مرشح ذو طاقة منخفضة.

​وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويحاول الرجلان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، استغلال كل فرصة ممكنة لمهاجمة بعضهما بعضا وإطلاق تصريحات نارية تشمل المواقف السياسية والصفات الشخصية بهدف التأثير على شعبية كل منهما التي ستحسمها أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد نحو شهرين من الآن.

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