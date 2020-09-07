بدء الجولة الأولى من المباحثات بين وزيري الخارجية الإيراني والسويسري

بدأت الجولة من المباحثات، ، بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السويسري إيغناسيو كاسيس.

وقالت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بدأت المباحثات بين وزيري الخارجية الإيراني والسويسري بحضور وفدي البلدين.

ووصل وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، فجر السبت، إلى ايران، في زيارة استهلها فور وصوله بالتوجه إلى مدينة أصفهان التاريخية وسط البلاد، ومكث فيها قليلا، قبل العودة إلى العاصمة طهران، وبدء مباحثاته الرسمية مع المسؤولين الإيرانيين منذ يوم أمس الاحد.