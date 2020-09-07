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الجيش الأميركي يدرس “التمرد” على ترامب


انتقد النائب الديمقراطي سيث موتون والذي خدم كجندي سابق في الجيش الامريكي في العراق دونالد ترامب بسبب تعليقاته التي وصف فيها الجنود الأمريكيين بأنهم “خاسرون واغبياء، مبينا أن عدم الرضا عن الرئيس منتشر داخل القوات المسلحة”.

ونقلت قناة ( MSNBC) في حديث مع موتون ترجمته وكالة /المعلومة/ قوله “لن أتحدث نيابة عن كل محارب قديم ، لكن لا يمكنني إخبارك بعدد الذين تواصلوا معي وقالوا إن لديهم مناقشات الآن في الجيش حول ما يعنيه عصيان الأوامر غير القانونية”.

واضاف أن ” هناك الكثير من الناس ، حتى داخل البيت الأبيض ، الذين يعتقدون أن ترامب سيحاول إقناع الجيش بإبقائه في السلطة بعد أن يخسر هذه الانتخابات أمام جو بايدن”.

وتابع أن ” هناك جنود يشعرون بالحرج من وجود هذا الجبان المتهرب من التجنيد يخدم كقائد اعلى لهم ، فلم اسمع عن قائد كهذا من قبل “.

واوضح ” لقد كنت في العراق في حرب لم اوافق عليها منذ البداية ، وخدمت اربع جولات هناك رغم انني اختلف معهم في الرأي ، وصوت ضد جورج بوش مرتين، لكنني لم أعتقد أبدًا أن جورج دبليو بوش سيخون القوات ، ويشوه سمعة خدمتي ، وسيعتقد أنني كنت مغفلًا ، على حد تعبير ترامب “.

واشار الى أنه ” “لا يوجد أحد في الخدمة الفعلية يريد أن يسمع ذلك من القائد الأعلى ولهذا السبب ترى أن الدعم من الجيش تجاه ترامب يتراجع أكثر فأكثر”.

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