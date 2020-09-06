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ترامب يدعو لطرد صحفية في قناة فوكس نيوز بسبب اثباتها لفضيحة اهانته لقتلى الجنود الامريكان


 

 

أدى الخلاف حول تصريحات دونالد ترامب المزعومة التي تهين سمعة الجنود الأمريكيين إلى استهداف الرئيس الأمريكي لأحد مجالات دعمه الأساسية حيث دعا إلى طرد صحفية في قناة فوكس نيوز أبلغت عن تفاصيل الفضيحة.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير  أن ” مراسلة قناة فوكس نيوز للأمن القومي جينيفر غريفن اكدت في تغريدة لها أن ترامب وصف الجنود القتلى بالخاسرين والاغبياء ، فيما نشرت وسائل إعلام أخرى الخبر وقدمت تفاصيل أكثر عن حوادث إهانة ترامب للجنود الأمريكيين”.

وتساءلت غريفن ” مالذي يدعو شخص ما ان يصبح جنديا في الجيش ولايوجد حتى تكريم له في مقبرة أيسن مارن في فرنسا” في اشارة الى الغاء ترامب زيارة لتكريم قتلى الجيش الامريكي خارج باريس عام 2018 لأنه كان يعتقد ان اولئك الجنود كانوا خاسرين واغبياء” بحسب زعمه .

واضاف التقرير أنه ” وسط الانكار الغاضب للقصة من قبل البيت الأبيض وحلفاء ترامب، فقد ضربت تقارير جريفين على وتر حساس لأنها جاءت من قناة فوكس نيوز الموالية لترامب عادةً ، والتي تعتبر ميولها المحافظة ومضيفي برامج الرأي المؤيدة لترامب من المشجعين الموثوقين للرئيس”.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر”يجب فصل جينيفر جريفين بسبب هذا النوع من التقارير، فلم تتصل بنا حتى للتعليق…لقد ذهبت فوكس نيوز !”.

واشار التقرير الى أن ” البيت الأبيض قد تحرك لنفي التقرير بشكل غير معتاد بقوة ربما خوفا من تأثير الفضيحة على المحافظين الداعمين للجيش”.

يذكر أن ” منافس ترامب الديمقراطي و نائب الرئيس السابق جو بايدن ، انتقد الأخبار وسط إدانة واسعة النطاق لتصريح ترامب. ووصف بايدن التصريحات المزعومة بأنها “مثيرة للاشمئزاز” وقال إن ترامب “لا يصلح ليكون القائد العام للقوات المسلحة”.

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