الصفحة الدولية

تركيا: ماكرون "جن جنونه" أمام التطورات في سوريا وليبيا وشرق المتوسط


قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جن جنونه" أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية وعلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وقال تشاووش أوغلو: "في ليبيا، دعمت فرنسا حفتر وارتكبت خطأ فادحا.. تبدلت الأمور وتغيرت التوازنات وانهزم حفتر وجن جنون ماكرون".

وفي حديثه للصحفيين في أنقرة، قال أيضا إن تركيا بددت الأمل الفرنسي في أن يسيطر حفتر على العاصمة الليبية وذلك بتقديمها الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني والتصدي لهجوم حفتر في يونيو.

وأضاف متحدثا عن ماكرون: "وفي حالة الجنون هذه، أسقط في يده.. بعدها مباشرة قال إن سفننا احتكت بسفنه في شرق البحر المتوسط لكنه لم يستطع توثيق هذا وأصابه الخزي".

وصرح الدبلوماسي التركي بأن فرنسا كانت الدولة الأكثر استفزازا لليونان في شرق المتوسط، ​وحثها على التعاون مع تركيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال: "لا داعي لمثل هذا السلوك الهستيري من جانب فرنسا، هذا يجعلها مثار سخرية.. نحن بلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي".

ولم يصدر تعليق بعد من قصر الإليزيه أو وزارة الخارجية الفرنسية على تصريحات تشاووش أوغلو.

وكانت العلاقات بين تركيا وفرنسا، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، قد تدهورت بسبب السياسات المتعارضة في سوريا وليبيا ونزاع تركيا مع اليونان بشأن موارد الطاقة، وتبادل الجانبان الانتقادات اللاذعة في الأسابيع الأخيرة.

وتتهم أنقرة باريس بتقديم الدعم السياسي لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

ودعمت فرنسا اليونان في شرق البحر المتوسط حيث انضمت إلى تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص وسط نزاع يوناني تركي على السيادة في مناطق تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا: ماكرون "جن جنونه" أمام التطورات في سوريا وليبيا وشرق المتوسط
مجلة علمية: اللقاح الروسي لكورونا أنتج أجساما مضادة
غدا.. إعادة فتح المدارس في إيران مع الإبقاء على الإلتزام بالبروتوكولات الصحية
الصحة الايرانية: 2026 اصابة جديدة بكورونا وتعافي330308
تعليقاً على مقترح روسيا.. مدير مكتب روحاني: لا قرار لدينا بالتفاوض مع أمريكا
لأول مرة منذ منتصف أغسطس.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ5000
فرنسا تغلق 22 مدرسة بسبب إصابات بكورونا
بايدن يكشف عما سيفعله بالصين إذا فاز في الانتخابات
السلطات الأميركية توقف سبعة رجال شرطة بعد مقتل مواطن أسمر
شركات دوائية تستعد لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاح كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك