مجلة علمية: اللقاح الروسي لكورونا أنتج أجساما مضادة

أفادت نتائج نشرتها دورية طبيبة معروفة، اليوم الجمعة، أن اللقاح الروسي لكورونا المعروف باسم "سبوتنيك-5"، حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

وأشادت روسيا بالنتائج، التي أشارت إليها دورية "ذا لانسيت" الطبية، ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، وفقا ل‍رويترز.

وقالت ذا لانسيت إن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو الماضيين، وشارك فيهما 76 شخصا، تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة لـفيروس كورونا الجديد، ومن دون آثار جانبية خطيرة.

وأوضحت الدورية أن "التجربتين اللتين استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة".

وأضافت "هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق طويلة الأمد تشتمل على المقارنة مع العلاج الوهمي وعلى مزيد من المراقبة لإثبات سلامة اللقاح وفعاليته على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد-19".