غدا.. إعادة فتح المدارس في إيران مع الإبقاء على الإلتزام بالبروتوكولات الصحية

أعلن وزير التربية والتعليم، محسن حاجي ميرزائي، عن إعادة فتح كافة المدارس في إيران اعتبارا من يوم غد السبت، 5 أيلول/سبتمبر، مع الإبقاء على الإلتزام بجميع البروتوكولات الصحية.

وفي حوار متلفز له مساء الخميس، أضاف حاجي ميرزائي: سيتم وضع مسافة متر واحد على الأقل بين الطلاب، كما ستستغرق كل حصة دراسية 35 دقيقة كحد أقصى.

وأكد حاجي ميرزائي في حواره مع القناة الثانية من التلفزيون الإيراني، ان صحة الطلاب وأسرهم واستمرار التعليم، تشكل أهم أولوياتنا في إتخاذ أي قرار في وزارة التربية والتعليم مضيفا، ان الانقطاع في التعليم له تداعيات نفسية سلبية على الطلاب وأخطار على المجتمع في المستقبل.

وأشار الى إعادة فتح المدارس في الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا قبل أسبوع، منوها الى التفاعل الوثيق القائم بين وزارة الصحة والدول الأخرى في هذا المجال.

وشدد وزير التربية والتعليم، أنه لا بديل عن "التعليم وجها لوجه" من حيث الجودة، وهذا الأسلوب يتفوق على أنواع التعليم الأخرى.