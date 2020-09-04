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تعليقاً على مقترح روسيا.. مدير مكتب روحاني: لا قرار لدينا بالتفاوض مع أمريكا


تعليقاً على المقترح الأخير لوزير الخارجية الروسي حول استعداد بلاده للقيام بدور وسيط بين إيران وأمريكا للتفاوض المباشر، قال مدير مكتب الرئيس روحاني: "لا قرار لدينا بالتفاوض مع الأمريكيين وقد أعلنا موقفنا بشكل واضح للغاية".

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال محمود واعظي، أعلنا أنه إذا أدرك الأمريكيون أخطائهم وأدركوا أنهم سلكوا الطريق الخطأ تجاه إيران من خلال العقوبات ، ليعلنوا ذلك بكل جرأة ، ويعترفوا بأخطائهم.

ونوه مدير مكتب الرئيس روحاني، إلى أنه لم يكن السيد لافروف الوحيد الذي قدم مثل هذا المقترح، بل هناك دول أخرى حاولت أيضاً إيجاد حل لهذه القضية، قائلا، "يجب على الأمريكيين العودة إلى الاتفاق النووي والتحدث في إطار هذا الاتفاق وإلا فإن أي إجراء آخر لن ينجح".

وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن استعداد موسكو لتهيئة الظروف ودعم التفاوض بين إيران وأمريكا، في حال رغبة الجانبان، ووصف مرة أخرى محاولة واشنطن تمديد العقوبات على طهران بأنها غير شرعية وغير مثمرة.

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تعليقاً على مقترح روسيا.. مدير مكتب روحاني: لا قرار لدينا بالتفاوض مع أمريكا
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