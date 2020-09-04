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بايدن يكشف عما سيفعله بالصين إذا فاز في الانتخابات


قال بيان صادر عن المقر الانتخابي للمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، إن بايدن مستعد في حال فوزه لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين، يزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان في التبت.

وأشار بايدن في البيان إلى أن إدارته "ستفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذي يتحملون المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في التبت"، معربا كذلك عن استعداده لتوسيع الدعم لسكان التبت.

وانتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لأنه "لم يجتمع ولم يتحدث" مع الدالاي لاما (الزعيم الروحي للتبت)، مؤكدا أنه مستعد لعقد مثل هذا الاجتماع.

كما أعلن أنه يعتزم "تعيين منسق أمريكي خاص جديد لشؤون التبت"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ترامب لم يفعل ذلك، مضيفا أنه "سيصر على أن تستأنف السلطات الصينية السماح للمواطنين الأمريكيين بالوصول إلى التبت"، بمن فيهم الدبلوماسيون والصحفيون الأمريكيون.

في يوليو، فرضت واشنطن قيودا جديدة على التأشيرات بحق المسؤولين الصينيين المتورطين، وفقا للسلطات الأمريكية، في تقييد وصول الأجانب إلى منطقة التبت.

إثر ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستفرض قيودا على التأشيرات للمواطنين الأمريكيين "لسلوكهم غير اللائق" حيال منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في يوليو إن بكين تحث الولايات المتحدة على "التوقف عن استخدام التبت كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن اتباع المسار الخاطئ، لتفادي إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 167 ألف سائح أجنبي زاروا التبت بين عامي 2015 – 2018.

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