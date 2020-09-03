بنهاية العام.. الاتحاد الأوروبي يأمل في توفر أول جرعات من لقاح لكورونا

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.

وتعد الدفعة الأولى ضمن صفقة أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا".

وبافتراض حصول كل شخص على جرعة واحدة، فإن هذه الدفعة الأولى ستشمل ما بين ستة وسبعة في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي.

ودفعت المفوضية الأوروبية 336 مليون يورو (397.8 مليون دولار) دفعة أولى لشركة "أسترا زينيكا" لتأمين 300 مليون جرعة على الأقل من لقاحها المحتمل، مع خيار شراء 100 مليون جرعة أخرى.