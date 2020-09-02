الصفحة الدولية

تحذيرات من سيناريو يعلن فيه ترامب فوزة بالانتخابات قبل اكمال فرز بطاقات الاقتراع


حذرت شركة بيانات ديمقراطية كبيرة من أن ليلة الانتخابات قد تنغمس في الفوضى إذا سيبدو أن الرئيس دونالد ترامب يتقدم بشكل كبير في التصويت يوم الانتخابات قبل عد جميع بطاقات الاقتراع عبر البريد.

ونقل موقع رو ستوري في تقرير عن رئيس شركة هوك فيش للبيانات التي يمولها مايكل بلومبرج جوش مينديلسون قوله “نعتقد أنه في ليلة الانتخابات ، سنرى دونالد ترامب في وضع أقوى مما هو عليه في الواقع”، مضيفا ” يخطط حوالي 40 ٪ من الناخبين للتصويت عبر البريد ، أي ما يقرب من ضعف المجموع في عام 2016 ، وفقًا لاستطلاع الشركة. ولكن في حين أن أكثر من 50٪ من مؤيدي جو بايدن يعتزمون التصويت عبر البريد ، فإن 20٪ فقط من مؤيدي ترامب يخططون للقيام بذلك. وقد يؤدي هذا إلى تقدم كبير للرئيس في ليلة الانتخابات كما يبدو، مع بقاء عدد كبير من بطاقات الاقتراع عبر البريد ليتم عدها وفرزها”.

وتابع مندسلون الذي تعمل شركته أيضًا في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي والمؤيدة لبايدن أن ” مثل هذا الوهم سيؤدي الى خلق فوضى في الولايات المتحدة “، مشددا بالقول ” نحن ندق ناقوس الخطرونقول إن هذا احتمال حقيقي للغاية ، وأن البيانات ستظهر في ليلة الانتخابات انتصارًا لا يصدق لدونالد ترامب”. عندما يتم فرز كل صوت شرعي ونصل إلى ذلك اليوم الأخير ، والذي سيكون يومًا ما بعد يوم الانتخابات ، فسيظهر في الواقع أن ما حدث في ليلة الانتخابات كان مجرد سراب، حيث يبدو أن دونالد ترامب كان في الصدارة ولم يكن كذلك في الأساس عندما يتم فرز كل بطاقات الاقتراع “.

واشار التقرير الى أن ” أحد السيناريوهات التي توقعتها الشركة على غرار أن ترامب يمكن أن يتقدم بما يصل إلى 408 إلى 130 صوتًا انتخابيًا ، إذا تم احتساب 15٪ فقط من بطاقات الاقتراع بالبريد بحلول 3 تشرين الثاني المقبل، لكن التقدم قد ينقلب لصالح بايدن في غضون أربعةايام مرة واحدة حيث يتم فرز أكثر من 75٪ من بطاقات الاقتراع بالبريد. ويتوقع هذا النموذج أن بايدن سيفوز بـ 334 صوتًا انتخابيًا مقابل 204 على الرغم من أن ترامب ربما بدا أنه حقق فوزًا ساحقًا في ليلة الانتخابات”.

واستند النموذج إلى استطلاع رأي شمل أكثر من 17 ألف ناخب، حيث توقع نموذج الشركة أن تحسب الولايات حوالي 25٪ من بطاقات الاقتراع بالبريد يوميًا ، مما يؤدي إلى تأخير لمدة أربعة أيام ، في حين أن الدول التي لديها بالفعل معدلات مشاركة بريدية عالية يمكنها عد جميع بطاقات الاقتراع في غضون يومين فقط”.

وقال نيت ليرنر ، مؤسس الشركة الشعبية التقدمية إن وسائل الإعلام يجب أن تستجيب بشكل خاص لتحذيرات الشركة مغردا في تويتر : تحتاج وسائل الإعلام إلى تغيير الطريقة التي تغطي بها ليلة الانتخابات هذا العام ، وأن توضح تمامًا أن نتائج ليلة الانتخابات ليست نهائية حيث لا يزال يتعين عد ملايين بطاقات الاقتراع عبر البريد” لأنه بهذا الطريقة يمكن منع ترامب من أن يسرق الانتخابات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة تكشف اعتقال "أمير داعش" في تركيا ست مرات خلال ثلاث سنوات
تحذيرات من سيناريو يعلن فيه ترامب فوزة بالانتخابات قبل اكمال فرز بطاقات الاقتراع
الاتحاد الأوروبي يصدم الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران
ترامب: الاحتجاجات على مقتل السود معادية لأمريكا ولا عنصرية منهجية في سلوك الشرطة!
برلماني تركي يتهم وزير الداخلية بأنه "زعيم عصابة"
تونس.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة المشيشي
الصحة العالمية تدعو إلى الاقتداء باستراتيجية السويد في مواجهة كورونا
التطبيع يجلب كورونا للإمارات.. أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ شهرين
مستشارة البيت الأبيض لمكافحة كورونا تشدد على عدم انتظار الاميركيين للقاح
أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته للتحقيق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك