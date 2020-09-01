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الصحة العالمية تدعو إلى الاقتداء باستراتيجية السويد في مواجهة كورونا


اعتبر المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، أن استراتيجية السويد في فرض قيود ناعمة لمكافحة وباء فايروس كورونا على المدى الطويل بمثابة نموذج يجب أن تحتذي به الدول الأخرى.

وقال المبعوث الخاص للمنظمة الدولية خلال مقابلة مع إذاعة "ماجيك"، بحسب "روسيا اليوم"، إن سلطات هذا البلد تعتمد على ضمير السكان، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل.

يذكر أن السلطات السويدية لم تفرض إجراءات حجر صحي صارمة، وعوضا عن ذلك حثت مواطنيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد إذا أمكن، وظلت المدارس ورياض الأطفال والمطاعم مفتوحة، لكن تم إلغاء جميع المناسبات العامة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة في السويد 87 ألفا، فيما توفي أكثر من 5.8 ألف شخص.

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