التطبيع يجلب كورونا للإمارات.. أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ شهرين

سجلت الإمارات امس الاثنين أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى رقم يتم تسجيله بيوم واحد منذ نحو شهرين.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في تغريدة على "تويتر" إنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وهو أكبر عدد منذ تسجيل 683 حالة في 5 يوليو الماضي.

وسجلت الإمارات ما مجموعه 70231 إصابة بالفيروس و384 وفاة.

وفي 18 أغسطس، قال وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس إن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق حدثت خلال الأسبوعين السابقين.

وحذر مسؤول حكومي في وقت لاحق من إمكانية إعادة تطبيق حظر التجول ليلا في بعض المناطق إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في الإصابات.

وكانت الإمارات قد رفعت في 24 يونيو الماضي حظر التجول الذي كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.

كما أعيد فتح دبي أمام الزوار الأجانب في أوائل يوليو الماضي.