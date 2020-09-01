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مستشارة البيت الأبيض لمكافحة كورونا تشدد على عدم انتظار الاميركيين للقاح


شددت منسقة فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، على أنه لا ينبغي للأمريكيين انتظار ظهور لقاح ضد كورونا لاتخاذ الإجراءات الوقائية بما يخفف من انتشار الوباء في الخريف.

وقالت ديبورا بيريكس في حديث صحفي في ولاية مينيسوتا أمس الأحد: "افعل الشيء الصحيح اليوم، لأننا إذا فعلنا الشيء الصحيح اليوم، فإننا سندخل فصل الخريف بعدد أقل بكثير من الحالات".

وأضافت أنها تأمل عندما تصبح البيانات متاحة ويمكن للشعب الأمريكي أن يرى أن اللقاح آمن وفعال، في أن يرغبوا في الحصول عليه، وقالت إنه "في الوقت الحالي، لدينا الحرية بارتداء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي، لكن بوجود اللقاح، سيكون تفاعلنا مختلفا بالنسبة للجميع".

وأشارت بيركس إلى أن الحشود ليست مجرد حفلات موسيقية كبيرة، ولكنها أيضا حفلات شواء في الفناء الخلفي مع 25 شخصا لا يرتدون الكمامات.

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