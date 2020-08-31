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الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 6 ملايين إصابة بكورونا والوفيات تتخطى 183 ألف حالة


تجاوزت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حاجز الـ 6 ملايين إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينما تخطت حصيلة الوفيات بالمرض 183 ألف حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية المعنية بمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد يبلغ في الوقت الراهن 6002615، بينها 183203 وفاة، أي 3.05% من حصيلة الحالات العامة، و2153939 شفاء، ما يعادل 35.88%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تأتي من نصيبها 23.73% من عدد الحالات المسجلة، كما تعد هذه البلاد الأولى من ناحية حصيلة الوفيات جراء الجائحة بنسبة 21.62%.

ويواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه على الفوز في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر 2020.

وتستمر في البلاد خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الجائحة، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.

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الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 6 ملايين إصابة بكورونا والوفيات تتخطى 183 ألف حالة
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