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كلمة استخدمها ترامب أكثر من 250 مرة في 2020... ما هي؟


دأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ دخوله البيت الأبيض في يناير 2017 على توزيع أوصاف غريبة على كل من ينتقده بشكل شخصي أو ينتقد سياساته، سواء كان داخليا أم خارجيا.

ومن بين أكثر الكلمات، التي استخدمها الرئيس الأميركي للتصدي لأي انتقاد موجه له أو لإدارته، كلمة "خدعة" أو "hoax"، التي لا يتوقف ترامب عن استخدامها بشكل يومي تقريبا.

وأحصى بريان ستيلتر، مقدم البرامج في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، بالتعاون مع المنتج بيتر بوميرانتسيف، عدد المرات التي استخدم فيها ترامب كلمة "خدعة" هذا العام.

ووجد ستيلتر وبوميرانتسيف أن الرئيس الأميركي كرر كلمة "خدعة" أكثر من 250 مرة، وذلك خلال تغريداته عبر حسابه في "تويتر" وخطاباته الانتخابية ومقابلاته ومؤتمراته الصحفية.

وتحدث الاثنان عن الآثار المدمرة لاستخدام الرئيس ترامب المتكرر لكلمة "خدعة" لوصف أي انتقاد موجه له، مشيرين إلى أن ترامب "ربما يستسهل اللجوء لهذه الكلمة عندما لا يجد حجة مناسبة للرد على منتقديه".

وقد يرتفع عدد مرات استخدام الرئيس الأميركي لكلمة "خدعة" في الأيام المقبلة، لا سيما في خطابه أمام الحزب الجمهوري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر القادم، فضلا عن أن العام الجاري لم ينته بعد.

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كلمة استخدمها ترامب أكثر من 250 مرة في 2020... ما هي؟
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