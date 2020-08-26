روسيا تطلق اختبارات سريرية للقاحها ضد كورونا تشمل 40 ألف متطوع

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، إطلاق اختبارات سريرية واسعة النطاق للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد “سبوتنيك V” تشمل 40 ألف شخص وتجري في العاصمة موسكو.

وقال عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، في بيان: “نبدأ مع زملائنا في مركز غاماليا الوطني البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة وبدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اختبارات للقاح في مرحلة ما بعد التسجيل، ستجري في موسكو”.

وأوضح سوبيانين أن “الاختبارات ستجري على أساس المؤسسات الطبية في المدينة”، مشيرا إلى أن “هذه المرحلة هي الثالثة للاختبارات السريرية ومن المهم أنها ستجري بالتزامن مع إدخال المصل إلى الاستخدام المدني”.

وذكر أن التجربة يمكن أن يشارك فيها 40 ألف شخص على أساس تطوعي، مع أن يكون عمر المشاركين أكثر من 18 عاما وشريطة ألا يحمل أعراضا لأي عدوى فيروسية تنفسية حادة وأنه لم يصب أبدا بمرض “COVID-19”.

ولفت عمدة موسكو إلى أن الحديث عن أن اللقاح الروسي تم تطويره خلال شهر أو شهرين غير صحيح، مشددا على أن خبراء مركز غاماليا يقومون بعمل علمي منذ الثمانينيات من القرن الماضي أتاح تصميم نهج متكامل في تطوير أمصال ضد أمراض مختلفة بينها معدية خطيرة، وأكد في هذا السياق أن “أمن اللقاح الجديد أمر تم إثباته”.

من جانبه، قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن اختبارات مماثلة للقاح ستجري في 5 دول أجنبية.

وفي غضون ذلك، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن هناك 27 دولة أجنبية أبدت اهتمامها بشراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، مبينة أن هذه القائمة تشمل بيلاروس وأذربيجان والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم “سبوتنيك V” وصممه مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.