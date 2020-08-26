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وسط مخاوف من ذروة جديدة.. تسجيل نحو 3600 إصابة بكورونا في اسبانيا


أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 3600 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ما يزيد من مخاوف مواجهة البلاد ذروة جديدة للتفشي.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 3594 حالة ليصل المجموع العام إلى 419849 إصابة.

وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000، وبلغ هذا العدد أمس الثلاثاء نحو 4000.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 7 حالات، ووصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28971.

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