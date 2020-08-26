ثلاث ولايات اميركية تقاضي ترامب

رفعت ثلاث ولايات اميركية، وهي نيويورك ونيوجيرسي وهاواي، يوم أمس الثلاثاء، دعاوى قضائية ضد الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، بسبب إجراءات تم اتخاذها لتقويض الانتخابات الرئاسية عبر البريد.

وتقدمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، بدعوى قضائية في واشنطن بعد انتهاء جلسة استماع في الكونغرس لرئيس خدمة البريد، لويس ديجوي، الداعم لترامب والذي تستهدفه أيضا الولايات المذكورة.

وقالت جيمس، في بيان، إن "إبطاء عمل خدمة البريد ليس أكثر من تكتيك لقمع الناخبين"، واصفة تصرفات ترامب بأنها "انتزاع للسلطة".

وأضافت: "هذه الأعمال الاستبدادية لا تهدد فقط ديمقراطيتنا وحقّنا الأساسي في التصويت، بل أيضا صحة الأمريكيين ورفاهيتهم المالية في جميع أنحاء البلاد".

وتعتبر هذه الدعوى الثالثة من نوعها التي يتم رفعها ضد ترامب في هذا المجال، وذلك قبل 3 أشهر من إنطلاق عملية التصويت عبر البريد للانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلت وكالة " الاناضول".

يذكر بأن ترامب كان قد قال إن الطريقة الوحيدة لخسارته الانتخابات الرئاسية هي التزوير.

مشيرا إلى أن سبب رغبة خصومه في إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو فتح المجال أمام التلاعب بنتائج الانتخابات، بما يشمل التراجع عن إجراءات التحقق من هوية الناخبين وصحة التوقيعات وتنظيم التصويت عبر البريد.