زعيم كوريا الشمالية يظهر بعد إشاعة "الغيبوبة"

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطات المعنية في بلاده إلى اتخاذ كافة الجهود الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإعصار "بافي".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن المكتب السياسي لـ"حزب العمال" عقد اجتماعا موسعا، وسط جائحة تفرض ضغوطا إضافية على اقتصاد كوريا الشمالية، الذي تضرر في الآونة الأخيرة جراء إغلاق الحدود والفيضانات.

وقالت الوكالة في بيان إن الاجتماع أجرى تقييما "لبعض أوجه القصور في تطبيق حالة الطوارئ ضد الجائحة لكبح انتشار الفيروس الخبيث".

وذكرت أن الاجتماع بحث ايضا إجراءات حالة الطوارئ لمنع الأضرار التي تلحق بالمحاصيل والخسائر البشرية من جراء إعصار "بافي" المتوقع أن يضرب البلاد في غضون أيام.

وأثارت الأمطار الغزيرة والفيضانات مخاوف بخصوص إمدادات الغذاء في الدولة المعزولة.

وقال "حزب العمال" الحاكم إنه سيعقد مؤتمرا العام القادم ليقر خطة خمسية جديدة، بعدما أشار اجتماع للحزب إلى تأخيرات خطيرة في تحسين الاقتصاد الوطني ومستويات المعيشة.