ارتفاع جديد للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 1184 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1184 حالة لتصل إلى 327798.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في الأيام الماضية تقلبات محدودة حيث سجلت في البلاد يوم 20 أغسطس 1182 حالة، وفي 21 أغسطس 1033، وفي 22 أغسطس 1288، وفي 23 أغسطس 1041، وفي 24 أغسطس 853.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 16 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41449.

وسبق أن سجلت بريطانيا 6 حالات يوم 20 أغسطس، وحالتين في 21 أغسطس، و18 حالة في إحصائية 22 أغسطس، و6 في 23 أغسطس، و4 في 24 أغسطس.

وشهدت بريطانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، التي كانت سابقا من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.