وصول طائرة عراقية تنقل عشرات الأطنان من المساعدات الى لبنان

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن وصول طائرة عسكرية عراقية تحمل اطنانا من المساعدات الى لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة واشراف من وزير الدفاع و رئيس اركان الجيش وتنسيق مع وزارة التجارة، وصلت طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة الى قيادة القوة الجوية، الى مطار بيروت لنقل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية مستعجلة الى لبنان".

واضافت ان "ذلك جاء في مسعى لتخفيف الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي ادى الى خسائر بشرية ومادية فادحة".