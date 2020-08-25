ليلة ثانية من الاحتجاجات في أمريكا بعد إطلاق النار على رجل من "أصل إفريقي"

عم الاضطراب مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعد ليلة ثانية من الاضطرابات التي تأججت بسبب إطلاق ضباط الشرطة النار على رجل من أصل إفريقي أمام أطفاله.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحتجين أضرموا النيران في المركبات والمباني، وانتهكوا حظر تجول كان مفروضاً ليلة الاثنين، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على جيكوب بليك 29 عاماً.

ونقلت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" عن والد بليك أن ابنه أصيب بـ "ثمانية ثقوب" في جسده وهو مشلول من الخصر إلى الأسفل، إلا أن الأطباء لا يعرفون إذا كان الشلل سيلازمه.

ونقلت شبكة "ايه بي سي" عن المحامي بن كرامب، الذي يمثل بليك إلى جانب أسرة جورج فلويد وأمريكيين آخرين من أصول إفريقية أطلقت الشرطة عليهم الرصاص، أن بليك يخضع للرعاية المركزة وسيحتاج إلى عملية جراحية أخرى.