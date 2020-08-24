الصحة العالمية تبحث مع روسيا فعالية لقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا

اكدت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان إن المنظمة بدأت مباحثات مع روسيا وطلبت بيانات السلامة والفعالية بالنسبة للقاح الروسي "سبوتنيك-V" المضاد لكورونا.

وذكرت سواميناثان في تصريح صحفي، أن "تجربة المرحلة الثالثة للقاح الروسي ستكون هي الاختبار الأهم".

وأشارت العالمة إلى أن "نتائج التجارب الدولية باستخدام بلازما الدم لم تكن نتائجها حاسمة، ولا تزال الأدلة على فاعليتها منخفضة للغاية".

من جانبها، قالت مديرة إدارة البرامج الصحية ب‍منظمة الصحة العالمية، رنا الحجة، في وقت سابق أن المنظمة على تواصل من السلطات الروسية للتعرف على تطورات اللقاح "سبوتنيك-V".

ووفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، وبعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إن نظام الحقن المزدوج يسمح بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

وأعلنت روسيا في الحادي عشر من الشهر الجاري عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-V".