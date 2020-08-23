روسيا تخطط لإنتاج ستة ملايين جرعة شهريا من لقاح كورونا

اعلنت روسيا، الاحد، انها تعتزم انتاج نحو مليوني جرعة من لقاح فيروس كورنا شهريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قوله إن "بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني جرعة شهرياً من لقاحها المحتمل لمرض كورونا بحلول نهاية العام، على أن تزيد الإنتاج تدريجياً إلى ستة ملايين شهرياً".

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الروسية تجربة القاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو، على نطاق واسع الأسبوع المقبل.