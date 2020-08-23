الصفحة الدولية

روسيا تخطط لإنتاج ستة ملايين جرعة شهريا من لقاح كورونا


اعلنت روسيا، الاحد، انها تعتزم انتاج نحو مليوني جرعة من لقاح فيروس كورنا شهريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قوله إن "بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني جرعة شهرياً من لقاحها المحتمل لمرض كورونا بحلول نهاية العام، على أن تزيد الإنتاج تدريجياً إلى ستة ملايين شهرياً".

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الروسية تجربة القاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو، على نطاق واسع الأسبوع المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة العالمية تخفف من مخاوف موجة تفشي ثانية لكورونا
احتجاجات تتحول إلى أعمال شغب في إحدى ولايات أميركا
روسيا تخطط لإنتاج ستة ملايين جرعة شهريا من لقاح كورونا
وزير الدفاع الإيراني يصل موسكو
بصور له مع مسؤولين إسرائيليين.. قطر ترد على رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق
ترامب: أنا أو الفوضى.. وإذا رحلت فلن ينعم أحد بالأمان
ترامب يتهم هيئة الدواء الأمريكية بتعمد تأخير لقاح كورونا لما بعد الانتخابات
بمذكرة حمراء... تركيا تطالب باعتقال محمد دحلان ورصد مكافأة مالية للقبض عليه
محكمة نيوزيلندية تستعد لإصدار حكمها على مرتكب مذبحة المسجدين
إحباط مخطط لتسميم الرئيس التونسي قيس سعيد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك