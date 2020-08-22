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بمذكرة حمراء... تركيا تطالب باعتقال محمد دحلان ورصد مكافأة مالية للقبض عليه


تقدمت النيابة العامة في العاصمة التركية، أنقرة، بطلب إصدار مذكرة بحث حمراء، بحق القيادي السابق بحركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، والذي يعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الجمعة، أن تركيا تقدمت بهذه المذكرة الحمراء والخاصة بتوقيف دحلان، على خلفية ممارسته أنشطة تجسس في الأراضي التركية.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام التركي، أنه "جرى وضع دحلان على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين في تركيا، ورصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ليرة تركية (حوالي مليون ونصف دولار) لمن يلقي القبض عليه".

وتتهم تركيا القيادي الفلسطيني المفصول من حركة "فتح"، بالتجسس عليها والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو/تموز 2016.

وقال الشاهد الملقب بـ "بويراز"، إن جاسوسين إماراتيين هما سمير سميح شعبان ويوسف حسن، سعيا للحصول على معلومات عن فلسطينيين ومصريين مقيمين في تركيا، بناء على أوامر دحلان، بحسب بيان للمدعي العام.

وأعلنت الحكومة التركية، العام الماضي، كشف شبكة تجسس إماراتية قالت إنها تعمل في جميع أنحاء البلاد بأوامر مباشرة من دحلان.

وتصنّف الداخلية التركية من تعتبرهم إرهابيين في قوائم بخمسة ألوان هي: الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية.

ويشار إلى أن تركيا سبق أن عرضت، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، جائزة قيمتها 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال، محمد دحلان.

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بمذكرة حمراء... تركيا تطالب باعتقال محمد دحلان ورصد مكافأة مالية للقبض عليه
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