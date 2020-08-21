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محكمة نيوزيلندية تستعد لإصدار حكمها على مرتكب مذبحة المسجدين


تبدأ محكمة في نيوزيلندا جلسات استماع يوم الاثنين المقبل بشأن الحكم على الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بقتل 51 مسلما أثناء صلاة الجمعة في مدينة كرايست شيرش في 15 آذار 2019.

ووفقا لوكالة "رويترز" أقر تارانت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بالذنب في كل التهم الموجهة إليه في آذار 2019 والتي تتضمن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

وسيستمع قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر إلى شهادات من 66 ناجيا من الهجوم وسيكون المتهم حاضرا على الأرجح في القاعة وسيسمح له بالكلام قبل إصدار الحكم بالعقوبة.

وقال القاضي إن أمرا صدر هذا الشهر يعطي المحكمة سلطات لمنع نشر شهادات الضحايا إذا اقتضت الحاجة وضمان عدم استخدامها للتسبب في المزيد من الأذى والضرر.

ويواجه تارانت حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاما دون إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي لديه صلاحية لاتخاذ قرار بسجنه دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق، ما يعني أنه قد يظل مسجونا لما بقي من عمره، وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا.

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