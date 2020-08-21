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إحباط مخطط لتسميم الرئيس التونسي قيس سعيد


كشفت صحيفة ”الشروق“ التونسية المحليّة، اليوم الجمعة، عن إحباط ما قالت إنّه مخطّط لتسميم الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشيرة إلى أنّ رجل أعمال متورطا في قضايا خطيرة قام بتحريض خبّاز على ذلك.

وأفادت الصحيفة، أنّ ”رجل أعمال حاول توريط صاحب مخبز في مخطط لدسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها رئاسة الجمهوريّة من المخبز، وذلك من خلال محاولة إرشاء العامل بمبلغ 20 ألف دينار (حوالي 7 آلاف دولار)، مقابل القيام بالعملية، لكنّ العامل رفض ذلك“.

وأضافت أنّ ”العامل أحس بخطورة المسألة، فسارع إلى كشف المخطط للأجهزة الأمنية، حيث أبلغها بأنّه تمّ تكليفه بتسميم رئيس الجمهورية، فيما تم تكليف زميل له بتسميم محامية وحقوقية مشهورة وزوجة مسؤول بارز“.

وتابعت أنّه تمّ التفطن للمخطط من قبل أعوان الأمن، الذين فتحوا تحقيقا في القضية، خاصة بعد اعتراف العامل بتفاصيل العمليّة، منوّهة إلى أنّ المتهم يتمتع بحماية من قبل بعض الأطراف النافذة، وفق الصحيفة ذاتها.

 

يشار إلى أنّ موقع ”إرم نيوز“، اتّصل بمسؤولين بارزين في وزارة الداخليّة ورئاسة الجمهورية، للحصول على المزيد من التفاصيل، لكنّهما رفضا التعليق على الأمر.

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