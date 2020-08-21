انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، الجمعة، تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و112 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في حديث لها، إنه "منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة، تم تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 354 آلاف و764 إصابة مؤكدة".

واوضحت لاري، أنه "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1071 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مشيرة إلى "تعافي 305 ألف و866 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

وبينت، أن "3794 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، موضحة أنه "تم تسجيل 112 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 20376 حالة وفاة".