روسيا تكشف عن طريقة استخدام لقاح كورونا

نشر معهد "غماليا" الروسي، اليوم الخميس، النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء استخدام اللقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا.

وكشفت وكالة "نوفوستي" التي اطلعت على الوثيقة الصادرة عن المعهد، أنه بحسب التعليمات، يجب فحص المريض من قبل الطبيب، وقياس درجة حرارته قبل استخدام اللقاح، كما يجب أن يبقى الشخص بعد اللقاح تحت مراقبة الطبيب لمدة نصف ساعة.

كذلك حددت الإرشادات المرفقة للقاح الحالات والأشخاص الين يمنع تطعيمهم: وهم النساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض الحادة المعدية وغير المعدية.

ويمكن تناول الدواء بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الشفاء بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض.

وبالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي، يمكنهم استخدام اللقاح بعد التأكد من أن درجات الحرارة لديهم أصبحت طبيعية.