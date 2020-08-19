رسمياً.. الديمقراطيون يرشحون بايدن لمنافسة ترامب في الانتخابات الأميركية

أعلن الديمقراطيون رسميا، ترشيح جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، في مواجهة المرشح الجمهوري الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب.

وصوتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال)، وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وما أن أُعلنت نتيجة التصويت حتى خاطب بايدن في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلاً لهم "شكراً لكم من صميم قلبي"، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".